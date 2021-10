Zuid-Koreaanse Squid Game is ware mediasensatie: Geweld in Teletubbie-omgeving

Amersfoort

Het succes van de Zuid-Koreaanse televisieserie Squid Game overviel zelfs Netflix. Terwijl de streamingdienst buiten Korea nauwelijks reclame maakte voor de serie, bleek de populariteit tot ver buiten de Koreaanse grenzen te reiken. Volgens Netflix staat de serie in negentig landen, waaronder Nederland, bovenaan in de kijklijsten. Bijzonder, aangezien het om een origineel idee gaat en de serie niet op een (strip)boek, videospel of reeds bestaande film is gebaseerd. Niet iedereen is enthousiast over het succes van Squid Game: de gewelddadige serie wordt ook door kinderen en tieners massaal gekeken. Zo worden op populaire sociale media, buiten het zicht van ouders, massaal fragmenten van de ‘zestien plus-serie’ gedeeld.

