Drie Duitse partijen gaan verder met echte coalitievorming

De inleidende gesprekken over de vorming van een regeringscoalitie tussen de Duitse sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de liberalen (FDP) hebben voldoende opgeleverd om over te gaan tot serieuze onderhandelingen over de vorming van een coalitieregering. De voorzitters van de drie partijen hebben dit vrijdagmiddag bekendgemaakt.