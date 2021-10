Britse parlementariër David Amess overleden na mesaanval, man gearresteerd

De 69-jarige Amess zit namens de Conservatieven in het Lagerhuis. Hij behoort tot de langstzittende leden in het parlement. De politie heeft kort na het voorval ter plekke een verdachte gearresteerd.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7 — Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021

De steekpartij vond rond het middaguur plaats tijdens het spreekuur van Amess in de Belfairs Methodist Church. Britse parlementsleden geven de kiezers in hun district wekelijks de gelegenheid om langs te komen om problemen te bespreken, bijvoorbeeld over huisvestings- of immigratieperikelen.

Zonder risico zijn deze bijeenkomsten niet. Elf jaar geleden werd Labour-afgevaardigde Stephen Timms bijna doodgestoken door een vrouw die naar later bleek een radicale islamist was. Zij wilde de sociaal-democraat, een voormalig bewindsman, straffen voor zijn steun aan de Irak-oorlog. In juni 2016 werd de Britse politiek geschokt door de moord op Labours Jo Cox, die net van haar spreekuur kwam toen ze door een neo-nazi werd gedood in Batley. Dat gebeurde enkele dagen voor het Brexit-referendum. Ondanks deze aanvallen hebben Britse politici aangegeven door te willen gaan met het persoonlijk helpen van kiezers. Dat wordt gezien als een pijler onder het districtenstelsel.

De in het Londense East End geboren Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement. Hij behoorde tot de rechtervleugel van de regeringspartij. Zo stemde hij, als devoot katholiek, tegen het homohuwelijk en toonde hij zijn twijfels over verdere uitbreiding van lhbti-rechten. Amess was een groot voorstander van Brexit. Tevens voerde hij jarenlang campagne voor dierenrechten, iets waar hij in 2014 een onderscheiding voor kreeg. Eerder dit jaar hield hij een toespraak over anti-sociaal gedrag en de toename van het aantal steekpartijen.

Geschokte reacties van collega-politici stromen binnen. ‘Gruwelijk en hoogst schokkend nieuws,’ liet oppositieleider Keir Starmer weten, ‘ik denk aan David, zijn gezin en zijn personeel.’ Zijn plaatsvervanger Angela Rayner zei met afschuw te zijn vervuld: ‘We zijn nog niet op de hoogte van de details maar binnen Labour zijn we allemaal met onze gedachten bij David en we hopen dat hij zioh er doorheen slaat.’ Rayner kreeg onlangs kritiek omdat ze Conservatieve politici tijdens het partijcongres ‘schorem’ had genoemd.

Carrie Johnson, de vrouw van de premier, noemde Amess, een vader van vijf kinderen. een zeer vriendelijke en geode man. ‘Een enorme dierenliefhebber en een echte heer. Dit is zo enorm onrechtvaardig.’ De weduwnaar van Jo Cox, Brendan Cox, sprak over ‘een aanval op de democratie. Het is zo laf als het maar zijn kan.’