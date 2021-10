Onderzoek naar bestorming Capitool dreigt slepend conflict te worden met Trump

Amsterdam

De onderzoekscommissie wil van voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows, zijn plaatsvervanger Dan Scavino en Pentagon-functionaris Kash Patel horen wat Trump tijdens de bestorming deed en of hij betrokken was bij de plannen om de zitting in het Congres met geweld te verstoren. Ook Steve Bannon, de in ongenade geraakte politiek adviseur van Trump, is door de commissie gedagvaard.

Trump eist echter dat zij de oproep van de commissie naast zich neerleggen. Hij stelt dat de commissie, die op twee Republikeinen na uit Democraten bestaat, erop uit is om hem ‘het zwijgen op te leggen’.

documenten

Trump verzet zich ook tegen het vrijgeven van allerlei doc..

