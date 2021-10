De laatste grote jubileumbedevaart van het pastoraal jaar en feest tijdens Amsterdam Dance Event: 7 dagen in 7 foto’s

In Berlijn brachten soldaten bij de Reichstag met een militaire taptoe een eerbetoon aan militairen die in Afghanistan dienden.

De laatste grote jubileumbedevaart van het pastoraal jaar

Een pelgrim woont de traditionele ‘farewell’ bedevaart bij bij het heiligdom van Fatima in Portugal. Deze bedevaart, die de 6e verschijning van Onze-Lieve-Vrouw viert, met bijzondere nadruk op het zogenaamde ‘Miracle of the Sun’, is de laatste grote jubileumbedevaart van een pastoraal jaar dat nog steeds erg in het teken staat van de pandemie.

beeld epa / Paulo Cunha