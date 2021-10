Zeker vier doden bij pijl-en-boogaanval in Noorse stad

Bij een aanval met een pijl en boog in de Zuid-Noorse stad Kongsberg zijn zeker vier doden gevallen. Een agent werd in zijn rug geschoten, meldden Noorse media woensdagavond. De verdachte schutter is aangehouden.

Kongsberg

De Noorse politie wil vooralsnog geen mededelingen doen over het aantal slachtoffers.

Over een motief was enkele uren na de daad nog niets bekend. De politie onderzoekt of het een terreurdaad was.

De nationale politie heeft agenten opgeroepen zich goed te bewapenen na het ‘ernstige incident’.

Doorgaans zijn Noorse agenten onbewapend. De autoriteiten hebben nu besloten agenten tijdelijk van vuurwapens te voorzien.

niet meer gezocht

Volgens de politie wordt er niet naar meer daders gezocht. De verdachte zou geen andere wapens hebben gebruikt.

Een groter gebied in het centrum van Kongsberg was woensdagavond nog afgezet. De schutter heeft zich over een groot gebied verplaatst, en daar worden nu sporen onderzocht. Volgens de politie moet de man zijn aanval rond 18.30 uur zijn begonnen in of bij een supermarkt.

Kongsberg ligt tachtig kilometer ten westen van de hoofdstad Oslo. Ongeveer zeventig kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya, waar ruim tien jaar geleden de rechtse terrorist Anders Behring Breivik 69 mensen, voornamelijk tieners en jonge volwassenen, doodschoot.

bom

Kort daarvoor had hij in Oslo een bom laten ontploffen, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. <