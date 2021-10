Regering Polen steunt uitspraak over EU-recht

De Poolse regering is weer een stap verder gegaan op haar ramkoers met de EU. Dinsdag bekrachtigde de regering in Warschau een controversiële uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof, waarmee het land in feite uit de Europese rechtsorde stapt.

Warschau

Vorige week deed het Poolse Constitutioneel Hof, een rechtsorgaan dat onder controle staat van de regering, een explosieve uitspraak: de Poolse grondwet gaat – in sommige gevallen – boven het EU-recht. De regering moest de uitspraak nog bekrachtigen door deze te publiceren in het Staatsblad, wat ze dinsdagmiddag heeft gedaan. Voor Polen is dit een ‘juridische polexit’: een stap buiten de Europese rechtsorde. Die orde is gebaseerd op het primaat van het Europees recht, waarbij het Europees Hof in Luxemburg het laatste woord heeft. Het is niet de bedoeling dat de lidstaten naar eigen inzicht uitspraken van het Hof naast zich neerleggen.

Maar dat is juist wat de Poolse regering wil: specifiek als het gaat over het hervormen van..

