Voor 2035 moet China een leidende positie in de wereld hebben bereikt: ‘Verwacht harde acties na 2023’

Den Haag

‘Hou je niet langer voor de gek: het zal niet meevallen.’ De Japanse hoogleraar Tosh Minohara is duidelijk over de Chinese agenda. Voor 2035 moet het land een leidende positie in de wereld hebben bereikt, om tenslotte de wereldmacht te worden. Dat schema is niet toevallig. ‘Bij mijn beste weten is ook president Xi nog steeds sterfelijk. Hij wil de positie van China in de wereld hebben veranderd vóór hij echt oud wordt’, aldus Minohara tijdens en na de bijeenkomst ‘Een tumultueus Aziatisch tijdperk?’ van de Atlantische Commissie en het RIAS (Roosevelt instituut voor Amerikaanse studies). In 2035 zou Xi 82 jaar worden. Het stempel dat hij op de geschiedenis van China wil drukken, moet vóór die tijd zijn gevestigd.

Minohara, hooglera..

