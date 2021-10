Tigray meldt groot offensief van Ethiopisch leger na maandenlange wapenstilstand

Het bloedige conflict in Ethiopië tussen het regeringsleger en strijders van de opstandige noordelijke regio Tigray is opnieuw ontbrand. Tigray zegt dat het leger een groot offensief is begonnen. De regering heeft de nieuwe gevechten nog niet bevestigd.

Addis Abeba

Volgens het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), de partij die Tigray bestuurt, is het leger in de aanval gegaan in de deelstaat Amhara die aan Tigray grenst. Het regeringsleger, gesteund door troepen van Amhara, zou met het offensief strijders van Tigray willen verdrijven uit Amhaars gebied dat de rebellen eerder dit jaar hebben bezet. De federale regering in Addis Abeba en de machthebbers in Tigray liggen al sinds vorig jaar met elkaar overhoop. De leiders van Tigray hadden ruim een kwart eeuw een dominante positie in de centrale regering maar verloren hun invloed met de komst van premier Abiy Ahmed.

zware gevechten

Het conflict leidde eind vorig jaar tot een militair treffe..

