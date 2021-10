Hervatting van abortusingrepen in Texas

De eerste abortusklinieken in de Amerikaanse staat Texas hebben donderdag de deuren weer geopend voor vrouwen die meer dan zes weken zwanger zijn en een abortus uit willen laten voeren. Na een besluit van een rechter op woensdag om de zeer strenge abortuswet voorlopig niet te handhaven, durven sommige klinieken weer abortussen uit te voeren.

Amy Hagstrom Miller, de oprichtster van Whole Woman’s Health, een organisatie die vier abortusklinieken in Texas beheert, vertelde donderdag aan de BBC dat de klinieken weer behandelingen uitvoeren voor vrouwen die langer dan zes weken zwanger zijn. ‘Wij krijgen veel telefoontjes binnen. Vrouwen en medewerkers hebben weer hoop, maar er klinkt wanhoop in door. Mensen weten dat deze kans van korte duur kan zijn’, aldus Miller.

Niet alle 24 abortusklinieken in de staat hebben de deuren heropend voor vrouwen die volgens de wetgeving geen abortus meer mogen laten uitvoeren, schrijft The New York Times. Klinieken kunnen volgens de krant met terugwerkende kracht veroordeeld worden als de wetgeving straks toch weer van kracht blijkt te zijn.

