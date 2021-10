Fors minder orgaandonaties door coronapandemie

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het aantal orgaandonaties en -transplantaties wereldwijd fors is afgenomen, in sommige landen is zelfs een daling tot 60 procent te zien.

Den Haag

Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) op de Europese Donordag, die donderdag werd georganiseerd, naar buiten bracht. De NTS baseert zich hierbij op wereldwijd uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, dat eerder verscheen in The Lancet. In Nederland was bij het begin van de coronapandemie ook een daling van het aantal orgaandonaties en -transplantaties te zien, maar volgens de NTS laten de cijfers ‘een goed herstel zien’. NTS-directeur Bernadette Haase zegt dat het artsen ‘ondanks de enorme werkdruk’ toch is gelukt ‘om transplantaties grotendeels door te laten gaan’.

Aan het begin van de pandemie, in maart 2020, was er in ons land wel een behoorlijke daling te zien. Dertig procent van de gepla..

