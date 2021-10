Rechtstreeks verband tussen ecologische problemen en gewelddadige conflicten: ‘Opmerkelijke conclusies’

Een vrouw in Burkino Faso kijkt naar een patrouille van de G5 Sahel, de samenwerking van landen die islamistische rebellen in de door droogte geteisterde Sahel proberen te stoppen.

St. Leonards – Brussel

Er is een rechtstreeks verband tussen ecologische problemen als droogte of overstromingen, en gewelddadige conflicten. Dat stelt het IEP, het internationale Instituut voor economie en vrede in het ‘Ecologische dreigingsrapport 2021’. De belangrijkste conclusie van het in 178 landen uitgevoerde onderzoek is dat het ‘een kwaadaardige cyclus is waarin de achteruitgang van natuurlijke hulpbronnen leidt tot conflict, wat weer zorgt voor nog verdere achteruitgang van de bronnen’.

Veel van de ecologische problemen bestonden al los van de klimaatverandering, stelt het IEP. Maar die versterkt ze wel, waardoor de problemen verergeren en landen ‘over de rand’ worden geduwd.

‘We proberen beter te begrijpen hoe sterk de relatie is..

