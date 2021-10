De Amerikaanse Senaat speelt een Russisch roulettespel dat wereldwijd gevolgen kan hebben

Zijn ze in Washington nu helemaal hun verstand verloren? Deze week is dat een reële vraag geworden, gezien het spelletje chicken game dat de Republikeinen en Democraten in de Senaat speelden. Elk zijn ze vastbesloten niet als eerste te stoppen voor de financiële afgrond waarin de Verenigde Staten tuimelen als er geen akkoord komt over extra ruimte voor de overheid om geld te lenen. Het is een bizar spel, waarbij ‘de wereld twijfelt over het denkvermogen van Washington’, schreef The Washington Post in een politieke analyse. En niet alleen twijfelt, maar ook bang is: een financiële crisis in de VS zal wereldwijde gevolgen hebben.

Het spel gaat over het al dan niet verhogen van het schuldenplafond. De Amerikaanse overheid moet geld lenen om ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .