Pools gerechtshof legt bom onder Europese rechtsorde: weg vrij voor juridische Polexit

Het Poolse Constitutioneel Hof heeft donderdag geoordeeld dat het Poolse recht in een aantal gevallen boven het Europese recht gaat. Een deel van de Europese verdragen werd in strijd met de Poolse grondwet verklaard. Dit maakt de weg vrij voor een juridische polexit.

Warschau

De uitspraak luidt een nieuwe fase in van de juridische veldslag tussen Polen en de EU. Als de Poolse regering besluit het oordeel hierna wetsgeldig te maken, plaatst ze het Centraal-Europese land feitelijk buiten de Europese rechtsorde. Dat heeft grote gevolgen voor Polen en de EU.

Jakub Jaraczewski, onderzoeker bij denktank Democracy Reporting International (DRI), wijst erop dat het primaat van Europees recht niet volledig is verworpen. ‘Alleen op gebieden die te maken hebben met de rechtspraak.’ Zo kan Polen uitspraken van het Europees Hof over de hervormingen in de Poolse rechtsstaat naast zich neerleggen en kan worden opgetreden tegen onafhankelijke Poolse rechters die naar het Europees Hof stappen.

