Idealisten lokken Tsjechen naar stembus met een ‘momentje voor de democratie’

Activiste Marie Jahodová van de beweging Miljoen Momenten voor Democratie (zittend links) probeert in Teplice mensen ertoe te bewegen vrijdag of zaterdag hun stem uit te brengen voor de parlementsverkiezingen.

Praag

Teplice is slechts een uur rijden met de bus vanaf de Tsjechische hoofdstad Praag, maar op de straten in het pastelkleurige stadscentrum zijn de verkiezingen ver weg. ‘Nee, ik stem niet’, zeggen voorbijgangers, om daarna snel weg te benen. ‘Politiek boeit me niet. Het zijn alleen maar leugens’, aldus de gepensioneerde Olga (70), die op een bankje zit aan het centrale Benešovo-plein.

Marie Jahodová (28), directeur van de Tsjechische beweging Miljoen Momenten voor Democratie, probeert met haar enthousiasme de vrouw te overtuigen toch te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen die vrijdag en zaterdag gehouden worden in Tsjechië. Na een kort gesprek blijft Olga achter, informatieve flyer in haar hand. Ze denkt niet dat ze haar stem g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .