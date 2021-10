Jonge vrouwen krijgen online op grote schaal te maken met valse informatie. ‘Dat vergroot de genderkloof’

(beeld nd)

Londen

Op Instagram angstvallig zwijgen over je politieke voorkeur, aangemoedigd worden om een leugen op Twitter te delen en je keuze voor het coronavaccin baseren op onjuiste informatie. Het zijn slechts een paar voorbeelden uit een onderzoeksrapport van de kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan International, dat deze week verschenen is in de aanloop naar Wereldmeisjesdag op 11 oktober.

Uit het rapport blijkt dat meisjes en jonge vrouwen online op grote schaal te maken krijgen met valse informatie, vrouwenhaat en stereotypering. Met allerlei consequenties: van de 26.000 meisjes die wereldwijd aan het onderzoek van Plan International meededen, gaf 87 procent aan dat dergelijke online informatie hun leven negatief beïnvloedt.

‘Veel meis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .