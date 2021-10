Helft van elektronisch afval wordt niet goed verwerkt. Wat gebeurt er met onze apparaten?

Wageningen

Er wordt op Europees niveau veel gesproken over wat er toch moet gebeuren met de toenemende elektronische afvalberg, maar goed beleid ontbreekt. Kees Baldé doet al jaren onderzoek naar de stromen van e-waste over de wereld en is verbonden aan de denktank United Nations University. ‘Het probleem van e-waste is heel ondoorzichtig. Zeker 50 procent wordt niet goed verwerkt.’

Volgens Baldé worden apparaten die metaal bevatten tegen de regels in gemengd met ander metaalafval, omdat dit financieel meer oplevert dan het te verwerken als e-waste. ‘Daarnaast gaat ongeveer 10 procent van ‘onze’ apparaten, zoals koelkasten en laptops, naar landen in West-Afrika. Dit mogen officieel alleen werkzame spullen zijn, zodat die weer hergebruikt k..

