Australië stopt omstreden opvang van asielzoekers: ‘Het strenge beleid om grenzen te beschermen is niet veranderd’

Na jaren van kritiek van mensenrechtenorganisaties en de VN stopt Australië met de opvang van asielzoekers in Papoea-Nieuw-Guinea. Migranten die illegaal per boot Australië proberen te bereiken, worden voortaan alleen ondergebracht in de eilandstaat Nauru in de Stille Oceaan.

Canberra

De Australische minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews, die de beëindiging van de ‘Papoea-Nieuw-Guinea’-route woensdag bekendmaakte, waarschuwde tegelijk dat aan het strenge asielbeleid niets is veranderd. Australië gebruikt beide landen al jaren om asielzoekers, die over zee Australië proberen binnen te komen, onder te brengen.

‘Het strenge beleid van Australië om de grenzen te beschermen, inclusief de regionale opvang, is niet veranderd’, verzekerde Andrews. Zij probeerde te voorkomen dat asielzoekers het besluit zien als een erkenning dat Australië fout zat met de opvang in het omstreden kamp op het eiland Manus in Papoea-Nieuw-Guinea. Andrews: ‘Iedereen die Australië illegaal per boot probeert binnen te komen, wor..

