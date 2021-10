Onderhandelingen in Duitsland beginnen: SPD-leider Scholz zet in op centrum-linkse regering

In Berlijn gaan de sociaaldemocratische SPD, de groenlinkse Bündnis 90/Die Grünen en de rechts-liberale FDP onderhandelen over een nieuwe Duitse regering. Na aftastende gesprekken beginnen donderdag de onderhandelingen.

Berlijn

De drie partijen behaalden eind september bij de bondsdagverkiezingen samen ruim 55 procent van de stemmen. SPD en Bündnis 90/Die Grünen (Groenen) hadden tijdens de verkiezingscampagne al gezegd dat ze samen een nieuwe regering wilden vormen.

Het is tijd om Duitsland economisch en industrieel te moderniseren en de strijd tegen klimaatverandering te intensiveren, zei SPD-leider Olaf Scholz woensdag na de aankondiging van de coalitiebesprekingen. ‘Daar gaan we het nu over hebben.’ Scholz is de beoogde nieuwe bondskanselier.

De FDP hield tot woensdag de boot af om als derde partij aan te schuiven, want de liberalen willen niet..

