Vijf keer uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld: Noma in Kopenhagen is een culinaire stroming

Dinsdagavond werd Noma in Kopenhagen voor de vijfde keer uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Culinair recensent Hiske Versprille van de Volkskrant legt uit wat zo bijzonder is aan de hyperlokale, diepgravende nordic keuken (die u overal tegenkomt).

Kopenhagen

Ze zeggen dat zwemmen na het eten gevaarlijk is, maar na ons eerste bezoek aan Noma in september 2016 hadden we geen boodschap aan dreigende kramp. De lunch was begonnen met een gerecht dat First Apple of the Season heette – blozend geserveerd op ijs, als was het een exquise oester, en gevuld met uitgestoken balletjes van nog meer knapperige, frisse appel; romig, gefermenteerd sap en pasta met de diephartigzoete smaak van miso, klaverzuring en bloemige olie.

Het was de appel die we ons leven lang al aten en tegelijkertijd iets wat we nog nooit hadden meegemaakt, alsof er onder ons alledaags stukje fruit ineens nog een kelder van drie verdiepingen bleek te liggen. Na de appel volgden nog twintig gerechten: zee-egel in kool, een b..

