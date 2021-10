De aarde wordt donkere planeet en Europa warmt het snelste op van alle continenten

De aarde is vanuit het heelal gezien niet meer die lichtblauwe planeet van twintig jaar geleden. Onderzoekers ontdekken een snelle afname van het weerkaatste zonlicht – wat de klimaatverandering versterkt.

Een zeven meter grote aarde van de Britse artiest Luke Jerram in de kathedraal van Ely. Maar de lichtblauwe planeet wordt donkerder, door afname van het wolkendek.

Washington – Big Bear City, CA

De aarde wordt in een snel tempo een donkerder planeet in het zonnestelsel. Dat is de verrassende uitkomst van twintig jaar aan meetgegevens van de hoeveelheid zonlicht die vanaf de aarde wordt weerkaatst op het donkere oppervlak van de maan. Vooral de laatste jaren neemt de hoeveelheid weerkaatst licht af. Dat betekent dat meer zonlicht het oppervlak van aarde bereikt, wat bijdraagt aan de klimaatopwarming.

Gemiddeld wordt ongeveer 30 procent van het zonlicht gereflecteerd, waarbij ijs- en sneeuwoppervlakten samen met wolken een grote rol vervullen. Witte wolken reflecteren ongeveer de helft van het zonlicht, schrijven de onderzoekers, ijs en sneeuw nog veel meer, tot 90 procent. Dit deel van het van zonlich..

