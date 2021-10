Geen rituele slacht in België: ‘We mogen als Vlamingen allemaal fier zijn’

In België blijft onverdoofd ritueel slachten verboden. ‘We mogen als Vlamingen allemaal fier zijn dat we op dit gebied voortrekkers zijn binnen Europa’, zegt de Vlaamse minister Ben Weyts.

Antwerpen

Het Grondwettelijk Hof, de hoogste bestuursrechter van België, oordeelt dat het verbod op onverdoofd ritueel slachten in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met de grondwet. Eind vorig jaar was dit ook het oordeel van het Europees hof van Justitie in Luxemburg. Het verbod druist volgens beide colleges niet in tegen de Europese regels voor godsdienstvrijheid.

In de Europese Unie is onverdoofd slachten verboden, maar lidstaten mogen een uitzondering maken voor religieus slachten. Het besluit van het Europees Hof van Justitie ging in tegen een advies van advocaat-generaal Gerard Hogan. Vaak wordt dit gevraagde advies overgenomen, maar dat was nu niet het geval. De reden: de doelstelling om dierenwelzijn te bevordere..

