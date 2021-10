Puigdemont mag in Italië blijven

De voormalige Catalaanse separatistenleider en regiopremier Carles Puigdemont wordt vooralsnog niet door Italië aan Spanje overgeleverd. Een rechter op Sardinië bepaalde dat de zaak moet wachten op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de status van de omstreden politicus die in Spanje wordt gezocht wegens zijn chaotische poging Catalonië af te scheiden van Spanje in oktober 2017. <