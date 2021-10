Duterte maakt plaats voor dochter

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zaterdag laten weten dat hij zich terugtrekt uit de politiek. Duterte, omstreden door de wijze waarop hij de drugscriminaliteit aanpakt, is geen kandidaat voor het vicepresidentschap in de verkiezingen van mei 2022.

Manilla

Duterte zei tegen Filipijnse media dat hij zich bij zijn besluit onder meer heeft gebaseerd op peilingen. ‘Het overheersende gevoel onder Filipino’s is dat ik niet gekwalificeerd ben en dat het een schending van de grondwet zou zijn als ik me kandidaat zou stellen voor het vicepresidentschap.’ Volgens de grondwet is de president van de Filipijnen niet herkiesbaar. In politieke kringen werd er echter rekening mee gehouden dat Duterte vicepresident zou willen worden.

Politieke waarnemers vermoeden dat Duterte de politiek verlaat om zijn dochter Sara Duterte-Carpio, nu burgemeester van Davao, de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Duterte-Carpio had eerder gezegd dat ze met haar vader had afgesproke..

