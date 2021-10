La Palma groeit met 30 voetbalvelden lava, maar dat moet nog wel even afkoelen: ‘Enkele jaren voor je erop kunt’

Amsterdam

Op het moment dat de lavastroom het koele zeewater raakte, kolkten grote wolken witte stoom de lucht in.

De giftige gassen en explosies waar de autoriteiten voor vreesden, bleven onder controle. De gunstige wind blies de dampen richting zee, omwonenden hadden er geen last van. Een geluk bij een ongeluk, want het natuurgeweld liet eerder een spoor van verwoeste gebouwen achter. Ruim zesduizend mensen moesten hun huizen verlaten, nadat op 19 september de Cumbre Vieja-vulkaan vuur was begonnen te spuwen.

De stollende lavastroom heeft inmiddels een nieuw schiereiland gevormd met een omvang van 20 hectaren. ‘Alsof je een stuk evolutie met eigen ogen kunt zien’, zegt Rob Govers, universitair hoofddocent in tektonofysica aan de Universit..

