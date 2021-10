Voorlopig heeft La Palma niets aan dat stuk nieuw land

Amsterdam

De lavastroom die de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma teweegbracht, stortte vorige week in zee.

Hete lava koelt af, stolt en vormt nieuw land. Zo kon het dat het Canarische eiland, net iets groter dan Terschelling, er ineens een oppervlakte van bijna dertig voetbalvelden bij kreeg.

Op het moment dat de lavastroom het koele zeewater raakte, kolkten grote wolken witte stoom de lucht in.

De giftige gassen en explosies waar de autoriteiten voor vreesden, bleven onder controle. De gunstige wind blies de dampen richting zee, omwonenden hadden er geen last van. Een geluk bij een ongeluk, want het natuurgeweld liet eerder een spoor van verwoeste gebouwen achter. Ruim zesduizend mensen moesten hun huizen verl..

