Na het ongeval volgt de afrekening: hoe nu verder met de CDU/CSU?

Berlijn

In Duitsland wordt volop gespeculeerd over het vertrek van de geplaagde Laschet. Vrijdag publiceerde de tv-zender ARD de uitslag van een enquête, waarin 66 procent van de ondervraagde Duitsers zegt dat de CDU-leider moet opstappen na het verlies bij de bondsdagverkiezingen vorige week zondag. Zelfs een meerderheid van de CDU-leden, 60 procent, is in de ARD-peiling deze mening toegedaan.

Maandag vergadert het presidium van de christendemocraten in Berlijn over de verkiezingsnederlaag. CDU-afdelingen in met name het oosten van Duitsland, waar veel kiezers afhaakten, willen koppen zien rollen. ‘De partijvoorzitter en het voltallige bestuur moeten de weg vrijmaken voor de noodzakelijke personele en inhoudelijke vernieuwing van de Unie’..

