Een week van fundamentele keuzes door Hamas na hulpplan voor de Gazastrook

Na de vierde oorlog tussen Hamas en Israël, in mei dit jaar, is er voor een belangrijk deel van de bevolking in de Gazastrook geen economisch vooruitzicht meer. Israël wil dat veranderen, Hamas heeft andere plannen.

Eindelijk is er weer een Israëlische politicus die de feiten over de Gazastrook onder ogen ziet en er conclusies uit trekt. De mensen daar ‘leven in armoede, schaarste, geweld, met een hoge werkloosheid en zonder hoop’, zo schetste minister van Buitenlandse Zaken en aankomend premier Yair Lapid onlangs de situatie. Met een duidelijke conclusie: ‘We kunnen die werkelijkheid niet accepteren. In Gaza kunnen we wat doen en we zouden dat nu moeten doen.’ Daarvoor presenteerde Lapid een ambitieus tweestappenplan. Het bevat, in ruil voor het staken van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .