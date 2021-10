Saakasjvili gearresteerd in Georgië

Oud-president Micheil Saakasjvili is opgepakt in Georgië kort nadat hij zei te zijn teruggekeerd uit ballingschap.

Micheil Saakasjvili in maart in Kiev.

Tbilisi

Premier Irakli Garibasjvili heeft verklaard dat Saakasjvili direct naar de gevangenis is gebracht, waar hij nog een straf moet uitzitten. De voormalige president zegt dat hij was teruggekeerd omdat er in Georgië vandaag lokale verkiezingen worden gehouden.

Saakasjvili werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik. Hij noemt de beschuldigingen politiek gemotiveerd.

De Georgische autoriteiten spraken eerder nog tegen dat Saakasjvili weer in Georgië was. Garibasjvili had de oud-president al gewaarschuwd dat hij direct zou worden opgepakt als hij naar Georgië zou komen.

De oud-president verliet Georgië in 2013 toen daar een rivaal aan de macht kwam. Hij dook later onder meer op in Nederla..

