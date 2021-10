Duitse oud-secretaresse (96) concentratiekamp gepakt, sloeg op de vlucht voor rechtszaak

Een verrassende wending in het proces tegen een 96-jarige Duitse oud-secretaresse van concentratiekamp Stutthof: vlak voor de zitting bleek ze gevlucht. Ze werd ook weer aangehouden. Een arts moet uitmaken of ze in hechtenis kan worden genomen.

Itzehoe

Irmgard Furchner moest in de rechtszaal in het Noord-Duitse stadje Itzehoe verschijnen, maar kwam niet opdagen. Volgens een woordvoerder van de rechtbank stapte ze in de ochtend in een taxi en vertrok ze met onbekende bestemming. Uren nadat een arrestatiebevel tegen haar was uitgevaardigd, hield de politie Furchner aan.

De hoge leeftijd van de oud-secretaresse en haar werk als stenograaf en typiste in het Poolse kamp Stutthof, heeft het OM er niet van weerhouden om haar – 76 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – te laten berechten. Volgens justitie hielp de secretaresse ‘de leiding van het kamp bij het systematisch doden van degenen die daar gevangen zaten tussen juni 1943 en april 1945 in haar functie als stenograaf en ty..

