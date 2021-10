In Latijns-Amerika is de klimaattoekomst gearriveerd. ‘Er zijn nog amper vissen’

In Latijns-Amerikaanse landen slaat klimaatverandering hard toe. Abnormale droogte bedreigt het bestaan van miljoenen mensen. De gevolgen in drie landen in beeld.

Santiago

In Chili ‘is de toekomst al gearriveerd’, zei Duncan Christie, klimatoloog aan de Chileense Universiteit Austra, vorige week tegen The Washington Post. Het land snakt momenteel naar regen, net als veel andere staten van Latijns-Amerika. Van de besneeuwde bergtoppen in Patagonië tot het tropische Amazoneregenwoud in Brazilië - uitzonderlijke periodes van droogte houden de regio in de greep. Van de normaal gesproken overweldigende stromen van de Iguaçu-watervallen, die zich op de grens van Argentinië en Brazilië bevinden, bleef in juni slechts een miezerig stroompje over.

Verklaringen voor de droogte worden deels gezocht in de ontbossing in de Amazone, dat regenpatronen verstoort. Ook het natuurverschijnsel La Niña vormt e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .