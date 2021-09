China kampt met tekort aan elektriciteit

China overweegt de gereguleerde elektriciteitsprijzen voor grootverbruikers los te laten om stroomstoringen in het land tegen te gaan.

Peking

Nu kolen steeds duurder worden zijn veel Chinese kolencentrales verlieslatend door de geldende prijsplafonds, waardoor ze huiverig zijn om meer stroom te leveren. Dit heeft al bijgedragen aan de elektriciteitstekorten waarmee de Aziatische economische grootmacht kampt.

Op dit moment wordt het merendeel van de Chinese elektriciteit nog tegen gereguleerde prijzen verkocht. Provincies mogen die met 10 procent verhogen of verlagen. Ingewijden vertellen persbureau Bloomberg dat een verhoging van de vaste tarieven tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is het mogelijk dat de prijzen gekoppeld worden aan de prijsontwikkeling van kolen. Ook wordt er gesproken over hogere tarieven voor huishoudens als de prijsverhoging voor industriële afne..

