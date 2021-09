WHO: medewerkers gebruikten machtspositie voor misbruik

Kwetsbare meisjes, vrouwen en mannen werden doelbewust misbruikt en verkracht door hulpverleners tijdens de ebola-uitbraak van 2018 tot 2020 in de Democratische Republiek Congo. Dit bevestigt het onderzoeksrapport van een onafhankelijke commissie - in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - dat dinsdag uitkwam.