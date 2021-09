Nu Londen Brexitafspraken blijft negeren, bereidt Brussel zich voor op het ultieme ultimatum

Donderdag verstrijkt het zoveelste Brexitultimatum. De Britten weigeren de afgesproken controles op goederen bij de Noord-Ierse grens goed uit te voeren. Achter de schermen bereidt de Europese Commissie de lidstaten voor op harde sancties die Londen in het gareel moeten krijgen. De Britse vlag kan donderdag uit. Opnieuw negeert Londen doodleuk een ultimatum van Brussel om de Brexitafspraken na te komen. En opnieuw doet de EU niets. De Europese Commissie blaast geen rimpeling in Het Kanaal.

Brussel

Britse politici zullen gniffelen. Het dreigende ‘pacta sunt servanda’ (afspraak is afspraak), dat commissaris Maros Sefcovic in juni liet horen, is verstomd. ‘Een adempauze inlassen’, heet het nu in Brussel. ‘De gemoederen tot bedaren brengen.’ Tegelijkertijd maakt de Commissie achter de schermen bij de lidstaten de geesten rijp om eind dit jaar hard terug te slaan: met importheffingen, het weren van Britse bedrijven op de Europese markt en uitsluiting van Europese onderzoeksprogramma’s waar de Britten tuk op zijn. ‘Het is niet onze eerste keuze, wel de ultieme’, aldus een betrokken ambtenaar.

Het Britse vertrek maakt van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland (wel lid van de EU) een Europese buitengrens die bewaakt moet worden. ..

