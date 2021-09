Marineschip Evertsen zit tussen twee vuren

Kapitein-luitenant ter zee Rick Ongering is commandant van Zr.Ms. Evertsen, momenteel in de Filipijnse Zee.

Den Helder

‘We zijn een paar dagen in de Filipijnse Zee’, zegt kapitein-luitenant ter zee Rick Ongering dinsdag via een digitale verbinding. ‘Eind van deze week oefenen we met de Amerikaanse vliegdekschepen USS Ronald Reagan en USS Carl Vinson en de Britse carrier HMS Queen Elizabeth. Dat is uniek, een oefening met drie carrier strike groups komt bijna nooit voor.’ Het gaat om tientallen tot de tanden bewapende marineschepen en tal van gevechtsvliegtuigen.

Ongering (46) is commandant van Zr.Ms. Evertsen, een luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine. Het marineschip - met 180 mensen aan boord - is al sinds mei van dit jaar onderweg met de Britse Carrier Strike Group, een groep internationale marineschepen rondom h..

