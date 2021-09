Lavastroom op La Palma nadert zee

La Palma

Vier gebieden aan de oostkust zijn in lockdown. Bewoners van die kustgebieden moeten thuisblijven met gesloten deuren en ramen. De situatie op het eiland is erg onvoorspelbaar. Maandagochtend stroomde enkele uren geen lava uit de vulkaan, maar die barstte vervolgens weer uit. Experts waarschuwden al dat de situatie op La Palma in korte tijd kan veranderen. Het is niet te voorspellen tot wanneer de vulkaan actief blijft.

Het eiland telt in totaal 83.000 inwoners. Er zijn geen doden of ernstig gewonden gemeld sinds de uitbarsting van de Cumbre Vieja-vulkaan ruim een week geleden.

Spaanse media melden dat de lava na enkele dagen stilstand weer in beweging kwam toen vrijdag nieuwe openingen in de vulkaan ontstonden. De lavastromen hadd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .