China treedt op tegen abortus

Peking

De officiële reden voor de Chinese regering om het aantal abortussen terug te dringen is de gezondheid van vrouwen: in China wordt abortus ingezet als voorbehoedsmiddel achteraf. Het gemiddelde aantal in ziekenhuizen afgebroken zwangerschappen van zo’n 10 miljoen abortussen per jaar is het topje van de ijsberg. Illegale klinieken in gebieden met weinig medische voorzieningen en online verhandelde abortuspillen zorgen voor een veel hoger aantal voortijdig beëindigde zwangerschappen.

In 2018 wezen de gezondheidsautoriteiten al op gezondheidsrisico’s van regelmatig abortus ondergaan. De roep om strenger toezicht op deze al langer bestaande richtlijnen rond abortus zonder medische noodzaak zijn echter tevens een signaal dat de Chi..

