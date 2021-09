Hoe gaat het nu verder in Duitsland?

Het einde van zestien jaar Merkel, een politieke machtswisseling, en mogelijk de eerste nationale regeringscoalitie met meer dan twee partijen sinds de jaren vijftig: Duitsland wacht een historische formatie, waarbij zelfs de verliezer het initiatief kan nemen. Vijf vragen over de Duitse regeringsvorming.

Berlijn

Wie benoemt de Duitse formateur?

Niemand: er is geen formateur. Daags na de verkiezingen beginnen de Sondierungsgespräche, afgeleid van het woord sonde. Dat zijn verkennende gesprekken waarbij iedereen het initiatief kan nemen: alle partijen kunnen met alle andere partijen praten over mogelijke coalitievorming, minderheidssteun, of andere samenwerkingsvormen. Dat kan binnen één proces, maar er kunnen ook meerdere groepsgesprekken parallel aan elkaar plaatsvinden. Vandaar dat CDU-leider Laschet zondag, na een historische verkiezingsnederlaag, meldde dat zijn partij graag het initiatief zou nemen bij de regeringsvorming.

De grote verliezer wordt toch geen bondskanselier?

Nou, dat is zeer de vraag. De zogeheten Ampelkoalition of ..

