‘In Kabul lopen veel machtige mannen rond die een wrok koesteren tegen mij’

De Afghaanse politicus Shinkai Karokhail stak jarenlang haar nek uit voor meer rechten voor Afghaanse vrouwen en kinderen. Het invloedrijke parlementslid is gevlucht naar Canada en probeert nu met geestverwanten een lobbygroep op te zetten. ‘De Taliban hebben niet geleerd van hun fouten in het verleden.’

Shinkai Karokhail als ambassadeur in Canada bij de onthulling van een monument ter ere van gesneuvelde Canadese soldaten in Afghanistan tussen 2001 en 2014.

Waarom bent u gevlucht voor de Taliban?

‘Ik ben met pijn in mijn hart vertrokken. Net op tijd, twee dagen voor de intocht van de Taliban in Kabul. Sommigen van mijn familieleden zijn gebleven, maar ik vond dat ik geen keus had. Ik ben een politicus die altijd standpunten heeft ingenomen die op kritiek konden rekenen in Afghanistan. Over de kwade rol van Pakistan, de schadelijke gevolgen van extremisme, over de gebrekkige vrouwenrechten en kinderrechten, over het belang van meer inclusie in onze samenleving.

In de loop der jaren ontving ik wel 17, 18 bedreigingen. Wat niet zo raar is voor een Afghaanse politicus, zeker niet voor een vrouwelijke politicus. Maar het is lastig te zeggen of die bedreigingen van de Taliban kwamen. Afzenders en a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .