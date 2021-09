CDU/CSU staart naar slechtste resultaten in ruim zeventig jaar – en heeft geen inhoudelijke antwoorden

Door de jarenlange leiderspositie van Merkel leek een discussie over de eigen identiteit van de CDU/CSU niet nodig. Tot het te laat was.

Berlijn - Nijmegen

‘Wie maakt Armin Laschet duidelijk, dat het voorbij is?’ Dit commentaar in de Süddeutsche Zeitung (SZ) was maandagmorgen een van de duidelijkste reacties op de houding van de CDU/CSU lijsttrekker. Die sprak wel van verlies waaruit lering moet worden getrokken maar zei ook dat er ‘niet één partij is met een duidelijk regeringsmandaat’. Laschet zag nog mogelijkheden voor een ‘toekomstcoalitie’ van de CDU/CSU met de liberale FDP en de Groenen. Maar de hoofdredacteur van Deutsche Welle, Manuela Kasper-Claridge, geeft Laschet geen kans. ‘Aan de kant, grote coalitie, Duitsland wil verandering’, schrijft ze. En wat de CDU en de Beierse zusterpartij CSU betreft: ’De omvang van de conservatieve nederlaag is wel duidelijk.’

Toch i..

