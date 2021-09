Zwitsers zeggen ja tegen het homohuwelijk, óók in de conservatieve kantons

Bern

‘Er heeft een omslag in de samenleving plaatsgevonden’, reageerde de liberale partijleider Petra Gössi. ‘Ook conservatieve kantons hebben ‘ja’ gestemd.’ In oostelijke kantons als Appenzell Innerrhoden (50,8 procent) en Schwyz (56,5 procent) was de meerderheid kleiner, maar nergens was een meerderheid tegen het ‘huwelijk voor iedereen’.

De Evangelisch-Gereformeerde Kerk, de protestantse volkskerk van Zwitserland, verwelkomde de uitslag. Laten we de controverse achter ons laten en nu het homohuwelijk op alle niveaus in de maatschappij en in de kerk invoeren, twitterde de kerk.

De katholieke bisschoppen wijzen het homohuwelijk af. De Katholieke Vrouwenbond hoopt dat het nu ook tot een sacramenteel huwelijk voor iedereen komt in de Rooms-K..

