CDU/CSU schoot voor veel Duitse protestanten tekort op klimaatbeleid

Protestanten in Duitsland volgden de trend die de verkiezingen voor de Bondsdag zondag te zien gaven: van CDU naar de SPD. Christelijke ‘Kleinparteien’ spreken steeds minder Duitsers aan.

Armin Laschet weet het als leider van de CDU ook even niet meer.

Berlijn

In een analyse voor Pro-Medien schrijft Nicolai Franz dat voor hem en geloofsgenoten de Bondsdagverkiezingen van zondag twee keer een ‘cesuur’ betekenen, een waterscheiding. Ten eerste is de SPD nu voluit de keuze van veel christenen, die vinden dat de CDU/CSU tekort schiet in sociaal bewustzijn en klimaatpolitiek. Ten tweede deed de Duitse christen-democratie het nog nooit zo historisch slecht. Zwak leiderschap, twisten binnen de partij, veel fouten en miscommunicatie noemt hij als hoofdzonden.

wraak op partijtop

Dat is zelfs voor vergevingsgezinde Duitse gelovigen net teveel. De spaarzaam ogende Noord-Duitse SPD-leider Olaf Scholz mag dan straks geen eed willen afleggen, hij maakte meer werk va..

