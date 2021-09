SPD-vrouwen in Berlijn en ‘Meck-Pom’

Schwerin

In Berlijn viel de uitslag op, omdat in tegenstelling tot het landelijke beeld in Duitsland de SPD licht verloor (21,4 procent, - 1,2) en de CDU licht won (18,1, + 0,5). Groen won fors (18,9, + 3,7), FDP licht (7,2, + 0,5), Die Linke verloor licht (14, - 1,6) en de AfD verloor enorm (8, - 6,2 procent). In het 160 zetels tellende ‘Abgeordnetenhaus’ is de verdeling: SPD 39, Grünen 34, CDU 33, Linke 26, AfD 15 en FDP 12.

In de Duitse hoofdstad wordt de regerende rood-rood-groene coalitie voortgezet. Burgemeester Michael Mueller vertrekt na zeven jaar, zijn opvolger Franziska Giffey (43) krijgt te maken met twee problemen; onteigeningen en plagiaat. In een referendum stemde Berlijn voor onteigening van grote woningbouwcorpor..

