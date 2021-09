Een stille vrees voor Adenauer. Zijn autoritaire gedrag stelde niet iedereen gerust

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 13: Nederland en de eerste bondskanselier.

Het eerste staatsbezoek van koningin Wilhelmina bracht haar in oktober 1899 naar Duitsland. Het sprak bijna vanzelf dat de vorstin het eerst naar Duitsland ging. Duitsland was het grootste buurland en was een van de toonaangevende landen in Europa. Wilhelmina en haar gastheer, keizer Wilhelm II, hadden vele gemeenschappelijke Duitse voorouders. Om dat te benadrukken liet de keizer drie coupletten van het Wilhelmus zingen door een zangkoor dat voor de gelegenheid in Zeeuwse dracht gestoken was.

Acht jaar later, in december 1907, kwam keizer Wilhelm op bezoek naar Nederland. De keizer, op doorreis naar Engeland, arriveerde met een marineschip en bezocht het Rijksmuseum, gadegeslagen door duizenden Amsterdammers langs de kant van de weg. Wil..

