Niemand veilig tot iedereen veilig is

Premier Mark Rutte heeft bij de Verenigde Naties aandacht gevraagd voor drie crises waar de wereld voor staat: de strijd tegen het coronavirus en de weg naar herstel, de impact van de klimaatcrisis en de situatie in Afghanistan. Het is essentieel dat landen de handen ineenslaan om crises het hoofd te bieden, aldus Rutte. Hoewel het leek alsof het einde van de pandemie in zicht kwam, gooide de deltavariant roet in het eten. Daarom moet de productie van vaccins worden opgeschroefd en moeten de prikken eerlijk worden verdeeld. ‘De realiteit is dat niemand veilig is, tot iedereen veilig is’, aldus de premier. <