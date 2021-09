Taliban voeren amputaties en executies in als straf: ‘Afhakken van handen is noodzakelijk voor veiligheid’

Omstreden straffen als amputaties en executies keren terug in Afghanistan. De Taliban kijken alleen nog of deze straffen opnieuw in het openbaar zullen worden uitgevoerd. Dit heeft de nieuwe baas van het gevangeniswezen, Mullah Nooruddin Turabi, gezegd.

Er wordt alleen nog gekeken of de straffen in het openbaar, onder andere in stadions, zullen worden uitgevoerd.

Kabul

Nooruddin Turabi, een van de oprichters van de Taliban, was in de eerste regeerperiode van de radicaalislamitische beweging tussen 1996 en 2001 minister van Justitie. Hij was toen verantwoordelijk voor de uitvoering van publiek uitgevoerde lijfstraffen, zoals het afhakken van handen. De Taliban werden hiervoor internationaal fel bekritiseerd.

‘Het afhakken van handen is zeer noodzakelijk voor de veiligheid’, aldus Turabi in een interview met persbureau AP. Lijfstraffen zouden volgens hem een afschrikwekkend effect hebben op criminelen. Volgens Turabi zal de nieuwe, voorlopige regering een beleidsplan ontwikkelen voor de invoering van deze straffen. Er wordt alleen nog gekeken of deze in het openbaar, onder andere in stadions, zullen ..

