Een vrouw met downsyndroom verliest haar rechtszaak tegen de Britse abortuswet. Maar ze gaat in beroep

Twee vrouwen die bij de Hoge Raad in Londen een klacht indienden tegen de Britse abortuswet, omdat ze die discriminerend vinden voor mensen met downsyndroom, hebben die zaak verloren. Ze gaan tegen die uitspraak in beroep.

Londen

Heidi Crowther (25), die zelf downsyndroom heeft, vindt dat de wet discrimineert: abortus is in Groot-Brittannië ‘normaal’ tot de 24e week van de zwangerschap toegestaan, maar het mag ook veel later nog als bij de baby een ‘ernstige afwijking’ wordt vastgesteld - downsyndroom bijvoorbeeld.

Ze stapte naar de rechter samen met Máire Lea-Wilson (33), moeder van twee zoontjes, van wie er een het downsyndroom heeft. ‘Ze zijn voor mij even veel waard, maar voor de wet niet’, zei zij.

De hoogste Britse rechters wezen hun klacht af. De wet is volgens hen niet in strijd met de mensenrechten en mag blijven zoals hij is.

‘Ik vind het erg dat we verloren hebben’, reageerde Crowther na de uitspraak. ‘Maar de strijd gaat door.’ Ze maakte een vergel..

