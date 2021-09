Hoge gasprijzen bedreigen zelfs de voedselvoorziening in Europa, Moskou speelt er zijn spel mee

De Britten moeten het deze Kerst misschien met een wat karig kerstmaal doen, waarschuwen de supermarkten. Ook in de EU vallen productieketens uit door exorbitante gasprijzen. Maar er is redding, laat Rusland weten.

De nieuwe aardgaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland is klaar en Rusland wil die zo snel mogelijk in gebruik nemen – tegen de zin van het Europees Parlement en diverse EU-lidstaten. Maar Moskou gebruikt de hoge gasprijzen om Europa onder druk te zetten.

Honderden euro’s extra op hun energierekening. Daarop moeten de Nederlandse huishoudens komend jaar rekenen. De tarieven voor vaste contracten van een jaar zijn nu al verdubbeld, meldt Gaslicht.com. ‘Er dreigt een financiële strop voor veel huishoudens.’ Oorzaak is vooral de geëxplodeerde gasprijs in Europa en in het kielzog daarvan de elektriciteitsprijs. Ook bedrijven komen daardoor in snel tempo in problemen. ‘Dit houden we niet lang vol’, zei bijvoorbeeld de Groningse aluminiumfabriek Damco Aldel deze week tegen RTV Noord.

In Groot-Brittannië waarschuwden supermarkten deze week voor lege schappen, vooral voor vleesproducten. Oorzaak was het stilleggen van twee kunstmestfabrieken, die ook CO2 produceren waarmee slachtdieren worden v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .