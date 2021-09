Afghanistan is een badhanddoek voor het bloeden: ‘De missie-Afghanistan heeft nooit bestaan’

Na de machtsovername door de Taliban medio augustus is Afghanistan weer uit de media verdwenen. Jorrit Kamminga schreef een boek over de Afghaanse en Haagse werkelijkheid. Hij komt al 16 jaar in dat land en woonde er lange tijd.

Den Haag

Thuis heeft Jorrit Kamminga (45) nog een ISAF-badhanddoek uit 2007. De afkorting staat voor International Security Assistance Force.Op de lap textiel staan 35 vlaggetjes van landen die toen meededen aan de internationale operatie in Afghanistan, gepland na de aanslagen van 2001.

Anno nu woont Kamminga met zijn vrouw Mónica Valencia Jauregui en driejarige zoon Daniel Antonio in de Noord-Spaanse provincie Asturias. De badhanddoek kocht hij in 2007 op de vliegbasis van Kandahar. Kamminga werkte tien jaar voor de onderzoeksorganisaties Senlis en de International Council on Security and Development. Van 2014 tot eind 2020 was Kamminga in Afghanistan voor Oxfam Novib. Daar ondersteunde hij de integratie van vrouwen bij politie..

