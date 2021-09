Amerikaanse gezant voor Haïti stapt op vanwege deportaties door regering-Biden

Washington

In zijn ontslagbrief uitte Foote felle kritiek op de massale uitzetting van Haïtianen door de regering van president Joe Biden. Het Witte Huis zegt dat Foote nooit eerder zorgen uitte over het beleid.

In de brief aan minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken maakte Foote duidelijk dat hij niet in verband wil worden gebracht met het ‘onmenselijke, contraproductieve besluit van de Verenigde Staten om duizenden Haïtiaanse vluchtelingen en illegale immigranten naar Haïti te deporteren’.

Foote wees erop dat Haïti niet in staat is om de duizenden mensen die worden teruggestuurd op te vangen. Hij zei dat er een groot gebrek is aan onder meer voedsel en huizen. Verder zei hij dat wanhoop en misdaad in Haïti zullen toenemen do..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .